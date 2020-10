Éric-Emmanuel Schmitt: "Pendant le confinement, j'avais perdu le partage du silence" (vidéo)

Le dramaturge Éric-Emmanuel Schmitt était invité sur le plateau du RTL INFO avec vous ce jeudi 8 octobre afin de parler de sa pièce de théâtre intitulée Madame Pylinska et le secret de Chopin. Ce spectacle est une adaptation d'un live qu'il a écrit.



Le romancier belge est heureux de retrouver le public. "C'est la flamme qui nous donne envie d'aller dans les salles. C'est essentiel. Un spectacle filmé est un spectacle en conserve. Rien ne vaut la présence", a-t-il confié.



Le réalisateur a également partagé son sentiment concernant le confinement. "J'avais des échanges par écran avec les gens que j'aime et je me rendais compte qu'un être que j'aime ce n'est pas simplement une image et une conversation. C'est un corps, c'est une présence", a expliqué l'artiste.



"En fait, j'avais envie de me taire avec quelqu'un, car sur les médias sociaux, on parle toujours. Je me disais que ce que j'avais perdu avec la présence, c'est le partage du silence... Se taire avec quelqu'un", a ajouté Éric-Emmanuel Schmitt.