Estelle Lefébure parle de son histoire d’amour avec David Hallyday: "Un truc qu’on ne vit qu’une fois"

Estelle Lefébure et David Hallyday ont eu deux enfants durant leur 12 années de vie commun. Elles s’appellent Emma et Ilona. Le mannequin et le chanteur ont gardé de très bonnes relations après leur séparation.

C’est en 1989 qu’Estelle Lefébure a dit oui au fils de Johnny Hallyday. Ils ont vécu une longue et belle histoire d’amour. Le mannequin a parlé de cette relation lors d’une interview accordée à Paris Match et dont les propos ont été relayés par Pure People.

"Avec David, on a eu un coup de foudre. Un truc qu’on ne vit qu’une fois", raconte-t-elle.

"On était tellement proches, autant physiquement que mentalement…". Elle explique qu’aux États-Unis, on les prenait pour frère et soeur tellement David Hallyday et elle se ressemblaient. "On avait vraiment trouvé l’alter ego."



Depuis, le mannequin a eu un autre enfant. Giuliano, un fils né de son histoire d’amour avec l’homme d’affaires Pascal Ramette qu'elle a rencontré après avoir divorcé de l'animateur Arthur. Pascal Ramette et Estelle Lefébure se sont séparés en 2015. "Pour l’instant, j’ai mes enfants, mon travail… Mais oui, on a tous besoin d’un être à aimer, moi, j’ai de l’amour à donner."