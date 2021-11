Et maintenant, un bébé! Britney Spears, libérée de sa tutelle, veut un troisième enfant

Britney Spears pense déjà à avoir un autre bébé et ce, quelques jours seulement après que sa tutelle de longue date a été résiliée avec succès par un juge de Los Angeles.

La chanteuse de 39 ans qui est déjà mère de deux garçons, Jayden James, 15 ans, et Sean Preston, 16 ans qu'elle a eus avec son ex mari Kevin Federline ne cache pas ses projets de maternité, comme elle l'a révélé dans une publication postée sur Instagram.

"Je me demande si celle-ci est une petite fille", a-t-elle légendé sur une photo de deux paires de pieds, d'un adulte et d'un enfant.

Ce n'est pas la première fois que Britney Spears s'attendrit sur une future maternité. En juin dernier, lors d'une allocution de 20 minutes devant le tribunal de Los Angeles qui devait trancher sur le sort de sa tutelle, la chanteuse avait confié vouloir "se marier avec son petit ami [Sam Asghari] et avoir un bébé" mais que son tuteur lui avait dit "qu'elle ne pouvait pas faire ça".

Britney est actuellement fiancée à Sam Asghari, avec qui elle est en couple depuis 2017. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'un clip et ont très vite emménagé ensemble.

Afin de s'assurer qu'elle ne tomberait pas enceinte, Britney a déclaré lors de son audience devant le tribunal qu'un dispositif contraceptif intra-utérin (DIU) lui avait été implanté contre son gré.

"J'ai un DIU à l'intérieur de moi pour m'empêcher d'avoir un bébé. Je veux aller voir un médecin et le retirer pour pouvoir avoir un bébé mais la tutelle me l'interdit. Donc, en gros, cette tutelle me fait beaucoup plus de mal que de bien. Je mérite d'avoir une vie", avait souligné la star dans un discours prononcé devant la juge Brenda Penn.