Eurovision: après la drogue, les vainqueurs sont accusés de PLAGIAT (vidéos)

Décidemment, le groupe Maneskin, qui représentait l'Italie à l'Eurovision, enchaine les polémiques. Après avoir remporté le concours ce 22 mai 2021 à Rotterdam, ils ont été accusés de consommation de drogue. Des images du chanteur semblaient le montrer prendre de la cocaïne en plein direct. Après avois subi des tests, les accusations ont pu être levées.

Aujourd'hui, ce n'est pas le comportement du groupe qui pose question, mais leur titre "Zitti e Buoni". Joris Lissens, membre du groupe The Vendettas, a affirmé au média Hollandais RTL Bouleverd avoir directement eu l'impression d'entendre le son de son groupe lorsque le titre de l'Eurovision a résonné dans ses oreilles. Le titre plagié du groupe The Vendettas serait "You want it, you’ve got it". Malgré tout, The Vendettas ne prendra pas de disposition contre les vainqueurs de l'Eurovision. "Bien sûr, ces gars ne sont pas nés quand nous avions ce groupe de rock", a reconnu le chanteur en laissant aux Italiens le bénéfice du doute.

Maneskin a-t-il vraiment copié The Vendettas? On vous laisse juger: