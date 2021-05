Eurovision: la Belgique accède à la FINALE grâce à la performance d'Hooverphonic

C'est la première fois que la Belgique accède à nouveau à la finale du concours musical international depuis Blanche et le titre "City Lights" en 2017.

Hooverphonic a offert mardi soir une performance en direct impeccable à Rotterdam. Le groupe, que la chanteuse initiale Geike Arnaert a réintégré, y a présenté le titre "The Wrong Place", écrit par Alex Callier et Charlotte Foret, gagnante de "The Voice Belgique".

Geike Arnaert, vêtue d'une robe noire scintillante et décolletée dans le dos du styliste Tom Eerebout, était au centre d'une scénographie sombre et minimaliste imaginée par Hans Pannecoucke. Cette sobriété contrastait avec de nombreuses autres performances colorées et délurées en cours de soirée.

Les Belges ont convaincu le jury, sur base d'une première performance lors de la répétition générale lundi, et les téléspectateurs qui pouvaient voter à distance. Leurs voix comptant pour 50% de la décision, tout comme celle du jury.

Les autres interprètes qui se sont qualifiés à l'issue de cette première demi-finale font partie des délégations envoyées par la Lituanie, la Suède, Chypre, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Norvège, Israël et Malte.

L'Australie, qui participe au concours depuis 2015, n'a pour la première fois pas pu se hisser jusqu'à la finale. La chanteuse Montaigne n'était pas présente en direct en raison des mesures sanitaires, et a envoyé une vidéo de sa performance à la place.

Dix autres pays seront représentés lors de la seconde demi-finale organisée jeudi soir. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et le pays hôte, les Pays-Bas, accèdent quant à eux directement à la finale qui se tiendra le 22 mai.

Le concours est organisé à l'Ahoy Arena de Rotterdam où un public de seulement 3.000 personnes est autorisé. L'audience doit rester assise et le port du masque est obligatoire. Chaque participant a dû présenter un test négatif au coronavirus ou était éventuellement déjà vacciné.

L'an passé, l'édition de l'Eurovision avait été annulée à cause de la pandémie de coronavirus. Hooverphonic avait toutefois bien participé à une alternative en ligne. Le titre "Release Me", interprété cette fois par la chanteuse Luka Cruysberghs, avait été défendu. Cette dernière a été remplacée depuis lors par Geike Arnaert, mythique chanteuse de la formation de 1997 à 2008, qui a réintégré le groupe en 2020.