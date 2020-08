Eva Longoria raconte comment elle a cru "mourir" lors du dernier Festival de Cannes

L'actrice américaine Eva Longoria a souffert d'une crise d'appendicite la veille du Festival de Cannes l'an dernier. L'interprète de Gabrielle Solis dans "Desperate Housewives" raconte au magazine Gala qu'elle a cru "mourir".

L'actrice américaine de 45 ans a raconté au magazine Gala ce qui lui était arrivé lors du célèbre Festival sur la Croisette. "Juste après l'atterrissage, je suis allée faire un footing. Vers 18h, j'ai commencé à ne pas me sentir bien. Je me suis reposée, puis j'ai mangé, mais j'avais vraiment mal à l'estomac. Vers 3h du matin, j'ai demandé à mon garde du corps de me conduire aux urgences. C'était une crise d'appendicite. Après l'opération, ils m'ont dit que je devais rester trois jours à l'hôpital. Mais il en était hors de question", a-t-elle expliqué.

L'interprète de Gabrielle Solis dans "Desperate Housewives" ne voulait pas manquer la montée des marches, afin notamment d'honorer le contrat qui la liait à L'Oréal. "Pour me laisser sortir, l'hôpital m'a demandé de signer une décharge et d'engager pendant quelques jours une infirmière qui reste à mes côtés pour m'apporter les soins nécessaires... Le lendemain, j'ai quand même tourné la publicité, puis j'ai passé les deux semaines suivantes clouée au lit pour récupérer".

Eva Longoria admet aujourd'hui que ça n'était pas "vraiment intelligent d'avoir agi ainsi".