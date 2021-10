Eve, la fille de Steve Jobs, défile pour la première fois à la Fashion Week de Paris: elle fait SENSATION (photo)

Il y a un nouveau visage sur les podiums cette saison. Eve Jobs, la fille de 23 ans du fondateur d'Apple, Steve, a fait ses débuts sur les podiums lors du défilé Coperni de la Fashion Week de Paris, jeudi, en arborant un haut vert fluo à col roulé, une mini-jupe marine, des tongs à plateforme et des lunettes de soleil. Gigi Hadid, Paloma Elsesser et Adut Akech ont également défilé pour la marque.



© Isopix



"Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point cette collection est extraordinaire. C'était un honneur de faire partie de la vision Coperni", a écrit la fille de Steve Jobs sur Instagram, partageant des clichés de sa tenue et félicitant les créateurs de la marque, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer.

La jeune fille de 23 ans a fait ses débuts de mannequin en décembre dernier, posant pour la campagne publicitaire de Glossier pour les fêtes de fin d'année aux côtés de l'actrice "Euphoria" Sydney Sweeney et de la star de "RuPaul's Drag Race" Naomi Smalls.

Eve Jobs est également une cavalière d'élite et a récemment obtenu un diplôme de l'université de Stanford, l'école où son père et sa mère, Laurene Powell Jobs, se sont rencontrés pour la première fois.

Elle sort également avec Harry Hudson, un chanteur/compositeur et ami proche de la famille Kardashian-Jenner, et a même fait une apparition dans son clip "Take My Time" en avril.