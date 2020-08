Ewan McGregor (Star Wars): son divorce va lui coûter cher

L'acteur Ewan McGregor devra payer la moitié de ses royalties Star Wars à son ex-épouse Eve Mavrakis dans le cadre de leur règlement de divorce, selon un jugement obtenu par le site de TMZ.

La séparation du couple après 22 ans de mariage a été officiellement scellée devant un tribunal de Californie. En janvier 2018, nous l'avions évoqué sur le site de RTLinfo: l'acteur de 49 ans, tombé amoureux de sa partenaire à l'écran l'actrice Mary Elizabeth Winstead, 32 ans, demandait le divorce de son épouse Eve, 53 ans et mère de leurs 4 filles.

Le site de TMZ révèle les conditions financières de ce divorce médiatisé. Ewan sera obligé de partager les royalties des projets sur lesquels il a travaillé pendant le mariage, y compris les quatre films suivants: Star Wars, Angels & Demons, The Men Who Stare at Goats et Moulin Rouge.

Ewan gardera 30 véhicules du couple, y compris des voitures et des motos qu'il a collectionnées tout au long de leur mariage.

Eve empochera une maison de 5,52 millions d'euros à Los Angeles ainsi que des bijoux et cinq voitures. Elle recevra également un demi million de dollars en espèces, ainsi qu'une pension alimentaire de base de 12.600 euros

par mois et une pension complémentaire de support de 29.500 euros par mois, selon la documentation obtenue par TMZ.

Les ex partagent la garde légale et physique conjointe de leur dernière fille, Anouk, âgée de neuf ans. Le couple a eu 4 enfants dont Anouk qui est la cadette et la seule mineure d'âge.