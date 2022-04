Ewan McGregor va se marier avec son ancienne maîtresse Mary Elizabeth Winstead

C'est une semaine qui s'annonce importante pour l'acteur Ewan McGregor (51 ans). Il se prépare à épouser sa petite amie Mary Elizabeth Winstead (37 ans) ce vendredi lors d'une cérémonie intime organisée à Los Angeles, selon le Daily Mail.

N'ayant pas annoncé de fiançailles, c'est dans le plus grand secret que l'acteur de 51 ans compte échanger ses vœux avec sa partenaire à l'écran de la série Fargo, Mary Elizabeth qui est âgée de 37 ans. Le couple s'est rencontré en 2016 et avait défrayé la chronique quand il avait été photographié en train de s'embrasser dans un restaurant londonien. Les filles de l'acteur avaient alors expliqué leur désarroi sur Instagram, de voir leur père être tombé amoureux d'une autre personne que leur mère et de l'avoir appris dans les tabloïds.

Suite à cet écart de conduite, Ewan Mc Gregor avait demandé le divorce de son épouse Eve, avec laquelle il était en couple depuis 22 ans. Leur divorce a été finalisé en août 2020. Eve et Ewan ont 3 filles: Clara, 26 ans, Esther, 21 ans et Anouk, 11 ans.

L'année dernière, Ewan est devenu père d'un petit garçon qu'il a eu avec l'actrice Mary Elizabeth. Bien que l'acteur n'ait jamais confirmé officiellement cette information, ce sont ses filles qui ont partagé la nouvelle sur Instagram, se réjouissant d'avoir désormais un petit frère.

Une source a déclaré au journal Page Six: "Ewan et Mary sont plus amoureux que jamais - et avoir leur premier enfant ensemble l'année dernière n'a fait que renforcer leur lien."

De quoi décider l'acteur à franchir une nouvelle fois le pas.