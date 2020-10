Excédé par certains fans, Justin Bieber CRAQUE: "C'est inapproprié et irrespectueux"

Justin Bieber n'en peut plus... le chanteur de 26 ans ne supporte plus de voir des fans devant son domicile à Los Angeles, à guetter les moindres faits et gestes de la star. Ses admirateurs restent là dans l'espoir de juste apercevoir leur idole ou de pouvoir le prendre en photo. Mais le mari Hailey Baldwin perd patience. Il s'est exprimé sur Instagram.



"Comment pouvez-vous vous convaincre qu’il n’est pas inapproprié et irrespectueux d’attendre devant chez moi, de regarder, de rester bouche bée et de prendre des photos de moi quand je me déplace à l’intérieur ?", a lancé l'homme agacé.



Ce dernier, déjà victime de personnes désaxées par le passé, espère que son message sera entendu par les fans trop oppressants.



