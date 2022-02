Fabienne Carat a filmé l’évolution de sa grossesse: elle dévoile les images sur Instagram (vidéo)

Fabienne Carat a partagé un peu de son intimité avec sa communauté Instagram le 6 février. L’actrice de 42 ans a partagé une vidéo de l’évolution de sa grossesse lorsqu’elle était enceinte de sa fille Céleste.



"Mon ange Céleste tu as 2 mois aujourd’hui... nous avons parcouru ces 11 derniers mois toutes les 2. Nos liens sont plus forts que tout aujourd’hui. Nous avons immortalisé nos premiers instants ... du premier mois jusqu’au 8,5 + 1 (avec toi 1 mois après ton arrivée parmi nous. Grâce à toi, je me sens enfin femme, moi qui me sentais toujours avoir 28 ans. Je me sens enfin prête à grandir et rassurée de connaître enfin l’amour inconditionnel et éternel, moi qui y croyais déjà tant", a écrit Fabienne Carat.