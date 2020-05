Fanny Neguesha, l'ex-compagne de Balotelli, ATTAQUE la rappeuse belge Shay: elle s'attire les foudres de Booba

La Belge Fanny Neguesha a accordé une interview à Sam Zirah pour son émission "En toute intimité". Le mannequin a parlé à coeur ouvert durant tout l'entretien. Elle s'est confiée sur son mari Lemina, sur son ex-compagnon Balotelli et sur la chirurgie.

La femme de 29 ans est également revenue sur sa relations compliquée avec Booba et sa protégée Shay, dont le clash remonte à 2016. "J'ai connu Booba quand j'avais 16 ou 17 ans. Il avait fait appel à moi via des connaissances pour participer à un tournage. Ca s'est très bien passé, on est resté en contact, mais chacun a fait sa vie. Il s'occupait d'une artiste à l'époque, une artiste qui fait du rap (Shay). Je savais via les productions que l'image de cette artiste était faite pour être collée à la mienne. Elle avait une image qui ne collait pas à son public. Il fallait qu'elle ressemble plus à une fille qui plaît sur les réseaux", a-t-elle raconté.

"Je savais via nos productions que le projet de cette artiste était de se rapprocher de mon image. Au début ça ne me dérangeait pas (...) J'adore les gens qui s'inspirent mais je n'aime pas le copié-collé. Donc quand les gens ont commencé à dire: "elle te ressemble". Donc j'ai fait un constat en disant, je peux comprendre, mais là ça devient flagrant. Il ne faut pas ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. Peut-être que j'aurais pas dû le faire", a ajouté la chroniqueuse de TPMP.



Cette dernière a précisé qu'on lui avait rapporté que c'est le rappeur français qui souhaitait que sa protégée lui ressemble physiquement. "On m'a fait comprendre que son projet" était que cette artiste (Shay) ressemble à ça", a expliqué le mannequin. "Je peux comprendre que le créateur (Booba) de cette artiste se soit senti offusqué", a ajouté la jeune femme faisant référence à ses tensions avec le rappeur.

Les propos de la jeune femme ont agacé Booba... Ce dernier a répliqué sur Instagram. "Mais cousine te comparer à Shay c’est comme comparer Poutine et Sarkozy! Il y a quoi à copier Allo! Quelle chanson, quelle manucure, quel footeux? Quand t’auras un PMW (tube de Shay) ou ne serait-ce qu’un “frère-Jacques” tu nous dm on te mettra en story. Allez quitte!", a lancé le rappeur installé à Miami. Booba vient-il de relancer le clash entre les deux Belges?



