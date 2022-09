Fashion Week de Paris: Charlotte Gainsbourg et Virginie Efira dévoilent leur corps au défilé Yves-Saint-Laurent

Charlotte Gainsbourg ne nous a pas franchement habitués à dévoiler son anatomie. Et pourtant… Pour le défilé Yves-Saint-Laurent de la Fashion Week de Paris, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg a revêtu une longue robe noire en tulle entièrement transparente ! De quoi montrer le corps svelte et harmonieux de ses 51 ans. Plus tard dans la soirée, Charlotte Gainsbourg a même filmé sa jolie paire de jambes pour la publier en story sur Instagram.





Virginie Efira s’est elle aussi laissée tenter par le défilé Yves-Saint-Laurent pour lequel elle était habillée d’une combinaison en dentelle transparente au-dessus de laquelle elle a enfilé un blazer noir. Sexy!