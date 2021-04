Felix De Laet, le DJ de Lost Frequencies, raconte les coulisses de son nouveau titre Rise et de son clip

Félix De Laet, alias Lost Frenquencies, était l'invité du RTL INFO Avec Vous ce midi. Il sort un nouveau morceau intitulé Rise. Et pour la réalisation du clip, il a fait appel à une équipe hollandaise.

"On avait quelques idées en tête de ce qu'on voulait faire par rapport au clip, mais on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'une fois qu'on avait fini la chanson, on avait plus que 2-3 semaines pour faire le clip. Du coup, on a trouvé cette équipe d'Hollandais qui avait ce chouette concept qui utilisait la réalité déformée. Et par rapport à cette réalité parallèle qu'on vit aujourd'hui, cette image est un peu différente dans le clip aussi."

Cette chanson parle de quelqu'un qui se relève, qui affronte la tempête, qui affronte une année difficile, qui s'est fait mal, mais qui se relève quand même. Cette thématique n'est pas abordée par hasard aujourd'hui avec cette chanson.

"J'entends beaucoup des chansons autour de moi avec des gens qui subissent un peu le confinement, qui subissent un peu cette période. J'avais d'autres chansons qui étaient prêtes mais celle-là envoyait un message de positivité dans le futur et c'est un peu ça qu'on voulait envoyer comme message à tout le monde", a ajouté le DJ.