Fête nationale aux Etats-Unis: pourquoi ce jour est devenu très particulier il y a 24 ans pour Michelle et Barack Obama

Ce lundi, Barack et Michelle Obama ont marqué le Jour de l'Indépendance des Etats-Unis avec une dose d'amour. Les anciens résidents de la Maison Blanche se sont rendus sur Twitter pour partager d'adorables photos de leur fille aînée Malia qui célébrait son 24ème anniversaire. "Joyeux anniversaire Malia ! Peu importe à quel point tu es devenue une jeune femme sophistiquée, accomplie, belle et gracieuse, tu seras toujours mon bébé. Et je serai toujours là pour te porter", a écrit le 44ème président.

L'ancienne "First Lady" a emboîté le pas avec une image de Malia étant encore un bébé, écrivant: "Joyeux anniversaire, Malia - et joyeux 4 juillet, tout le monde! Il y a 24 ans, ce jour est devenu très spécial lorsque ta merveilleuse personnalité est arrivée dans ce monde."

Et Michelle Obama d'applaudir la jeune femme de 24 ans pour la "belle" personne qu'elle est devenue. "Je suis si fière de la jeune femme belle, attentionnée et motivée que tu es devenue", a ajouté Michelle. "Je t'aime tellement! Ta maman"

En mai dernier, Malia a été diplômée de l'Université de Harvard. Lors d'un épisode de "CBS This Morning", Michelle a partagé son enthousiasme à propos des projets de vie à venir de sa fille aînée. "Je suis impatiente pour le prochain chapitre. C'est pourquoi je veux être aussi enthousiasmée que tous les autres parents", avait-elle déclaré en mai dernier.

Malia a réalisé un stage pour la série "Girls" de Lena Dunham et à la Weinstein Company. Elle a également travaillé comme assistante de production sur la série mystère de science-fiction CBS de Halle Berry "Extant". En mars, l'acteur et réalisateur Donald Glover a déclaré à Vanity Fair que Malia était scénariste pour sa nouvelle série Amazon "Hive". "Elle est incroyablement talentueuse", a expliqué Glover. "Elle est vraiment concentrée et elle travaille très dur."