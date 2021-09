Filip Nikolic (2Be3) aurait eu 47 ans: Frank Delay lui rend un hommage drôle et émouvant (photo)

Le 16 septembre 2009, l'avocat de Filip Nikolic le retrouve mort à son domicile. Il aurait succombé à une crise cardiaque suite à une overdose. Les fans des 2Be3 mais surtout ses deux acolytes, Frank Delay et Adel Kachermi, gardent un précieux souvenir du chanteur et de l'ami qu'il était. Si Adel a décidé de retrouver un certain anonymat, Frank Delay, lui, est présent sur les réseaux sociaux et partage régulièrement des souvenirs de sa vie au sein du boysband des années 90.

Filip Nikolic est né un premier septembre. Chaque année, pour ses amis mais aussi sa fille Sasha, qui a 16 ans, cette date est douloureuse. Frank Delay a souhaité rendre hommage à son ami en partageant une photo d'archive et quelques anecdotes.

"Plus on parle de toi moins on t’oublie"

"Salut mon pote, tu aurais 47 ans aujourd’hui. Je pense souvent à toi", commence-t-il. "Tu te rappelles de cette photo prise dans mon appart’ à Miami pendant l’époque de l’album ”Excuse My French”. Superbe expérience de se retrouver tous les trois d’abord dans une guest House du producteur Desmond Child avec Chris Willis pendant 1 an, puis ensuite chacun dans nos apparts, on pensait pouvoir vivre à l’américaine mais on s’est vite rendu compte, qu’au bout d’un moment on tournait en rond!"

Le père de trois enfants a aussi partagé une anecdote cocasse: "Je me souviens que lorsque nous allions en cours d’anglais parfois tu nous demandais à Adel et moi de te couvrir car tu préférais qu’on te dépose à la plage. J’en garde les meilleurs souvenirs de l’époque 2be3. Plus on parle de toi moins on t’oublie. Je t’embrasse où que tu sois.

Love you".