Fin de carrière pour Mylène Farmer? Sa réponse inquiète les fans...

Mylène Farmer cultive l'art de la discrétion. Son entretien accordé au magazine Têtu était donc un événement en soi pour ses fans. D'autant que les rumeurs sur son éventuelle fin de carrière allaient bon train depuis plusieurs mois. La question cruciale lui a donc été posée. Et la réponse n'est pas franchement rassurante...



"Je n'ai jamais répondu à cette question non plus. Il faut me comprendre, l'envie de monter sur scène, chez moi, ne se programme pas", déclare l'interprète de Libertine. Si un retour sous les feux de la rampe n'est pas à l'ordre du jour, toutes les options restent envisageables : "J'ai toujours trouvé refuge dans les mots. J'imagine que je continuerai à écrire tant que je me sentirai vivante."



Un best-of de Mylène Farmer, comportant 52 titres, est sorti le 3 décembre dernier. Le dernier ?