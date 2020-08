Fin de célibat pour Bradley Cooper? Cette star bien connue dont il se rapproche

Bradley Cooper a été vu avec son ancienne partenaire de la série "Alias", Jennifer Garner. Les deux célibataires semblaient très proches. De quoi lancer de folles rumeurs.

Bradley Cooper est célibataire depuis sa rupture avec Irina Shayk en juin 2019. Mais c’est peut-être la fin. L’acteur a été vu très proche de Jennifer Garner, elle aussi fraîchement célibataire après sa rupture avec John Miller. Les deux acteurs se sont rejoints sur la plage de Malibu avec la fille de Bradley, Lea (2 ans).

Regards complices entre les deux anciens partenaires de la série "Alias", châteaux de sables, baignade et bronzage. A l’époque de la série entre 2001 et 2003, certains médias américains leur prêtaient déjà une romance.