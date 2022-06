À l'issue de l'impressionnante parade de clôture du Jubilé en cette fin d'après-midi, la foule en liesse guettait la moindre apparition de la souveraine. Aux alentours de 18 heure, la Reine est finalement apparue. Vêtue de vert, la souveraine de 96 ans, absente de la plupart des événements de son jubilé de platine, est sortie accompagnée de ses héritiers Charles et William, avec épouses et enfants, avant que ne retentisse l'hymne britannique "God Save the Queen".