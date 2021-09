Florence Belmondo rend un hommage très touchant à son père décédé: cette phrase d’une bouleversante justesse…

La disparition d’une telle légende du cinéma donne évidemment lieu à une pluie d’hommages. Dès l’annonce du décès de Jean-Paul Belmondo, les déclarations des personnalités publiques ne se sont pas fait attendre. L’émotion d’Alain Delon, son éternel rival, les éloges d’Emmanuel Macron, le président français, les petits mots des stars du cinéma français (Guillaume Canet, Jean Dujardin, Béatrice Dalle, etc.)…



Dans la sphère familiale de l’acteur, Florence Belmondo a partagé son sentiment sur Instagram en empruntant les mots de l’écrivain Victor Hugo : "Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis". Agée de 61 ans, Florence Belmondo est la deuxième fille de Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin. Sa sœur aînée Patricia est née en 1952 et est morte en 1994 dans un tragique incendie.