Florence Foresti attaquée sur Twitter pour son non-respect des gestes barrières

Samedi soir, Florence Foresti était l'invitée de Daphné Bürki dans l'émission "Secours Pop', la grande soirée". Le but était de recueillir des fonds pour l'association qui vient en aide aux plus démunis.

En début d'émission, Florence Foresti était présente pour proposer un sketch destiner à divertir les téléspectateurs. Pour l'humoriste, c'était aussi un grand retour sur scène après des mois d'éloignement en raison de la crise Covid.

Mais elle s'est sans doute un peu trop enthousiasmée en étant très proche de Daphné Bürki, allant jusqu'à la toucher à de multiples reprises. Des gestes pas du tout appréciés par les téléspectateurs qui ont réagi sur Twitter.

"Bravo les mesures covid. Entre Foresti qui crache à la gueule de Burki qui elle, semble stresser et cherche à l'esquiver, malaise flagrant", pouvait-on notamment lire. Ou encore : "Florence Foresti n'a pas très bien compris la notion de '1 mètre de distance'". Et enfin : "Foresti me stresse à toucher et à vouloir parler dans le menton de Daphné Bürki", lit-on sur le réseau social.