Florence Foresti et François Damiens ensemble dans "Le bonheur des uns" (bande-annonce)

"Le bonheur des uns" signe le retour du réalisateur Daniel Cohen derrière la caméra. Il assemble un casting cinq étoiles pour cette comédie drôle-amer: Bérénice Béjo, Vincent Cassel, Florence Foresti et François Damiens.

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser.Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres?