Florent Pagny pousse un coup de gueule dans The Voice: les téléspectateurs le soutiennent

Dans l’émission The Voice France du samedi 6 mars, Florent Pagny a poussé un coup de gueule après le passage de la jeune chanteuse Marina Battista. Après une belle performance, aucun coach ne s’est retourné. Selon Florent Pagny, "on devrait y être".

Les auditions à l’aveugle se poursuivent dans The Voice France. Samedi 6 mars, Marina Battista s’est produite sur la scène en chantant "Never Enough" de Loren Allred. Une magnifique performance. Pourtant, aucun coach ne s’est retourné.

Une fois n’est pas coutume, durant la prestation, ils s’extasient sur "le tissu vocal", "la montée", etc. Mais pas une seule fois le fauteuil ne se tourne. Après le passage de la chanteuse de 18 ans, Florent Pagny a poussé un coup de gueule.

"Il y a un moment où on ne peut pas laisser passer cette petite comme ça. Elle a 18 piges. C’est justement la matière dont on a besoin. T’as vu tout ce qu’elle nous fait. A un moment, vous êtes là: ‘J’adore les imperfections.’ ET là, elle a des imperfections et heureusement. On devait y être. Au moins deux et l’embarquer et la faire chanter."

Le chanteur regrette de ne pas s’être retourné. "On a trop de monde, mais on ne peut pas chercher d’autres excuses. Parce que si on avait moins de monde, mais moi j’y allais," a ajouté Florent Pagny. "Ça, ce genre de performance pour les téléspectateurs, on se fait défoncer. Le public, il regarde ce genre de performance en voyant qu’on n’appuie pas, ils sont derrière, ils se demandent: ‘mais qu’est-ce qu’ils font?'"

Les internautes soutiennent fermement Florent Pagny, certains accusant le manque d’humilité des autres coachs: "Pagny a raison. Comment justifier que personne ne se retourne? Particulièrement déçue d’Amel Bent, de son manque d’humilité. Elle oublie ses imperfections à ses débuts. Sans parler de l’humiliant ‘Même si j’avais 10 places, j’y allais pas.", "Florent Pagny il a tout compris. Merci de dire tout haut ce qu'on pense parfois," peut-on lire sur Twitter.