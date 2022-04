Florent Pagny pris par les émotions dans The Voice France: "Je suis dans une saison particulière" (vidéo)

L’émotion était une nouvelle fois au rendez-vous ce samedi soir sur le plateau de The Voice France. Lors de ce second épisode des Battles, deux candidates de l’équipe de Florent Pagny sont montées sur le ring. Au moment de faire son choix, le chanteur a été submergé par ses émotions, à en avoir la gorge nouée.

Ce samedi soir, le second épisode des Battles de The Voice France était diffusé sur TF1. Une fois encore, l’émotion était au rendez-vous sur le plateau de l’émission musicale. Florent Pagny n’a en effet pas pu cacher son émotion, juste après un duel entre deux de ses candidates.

Morgane et June sont montées sur le ring pour interpréter "Encore un soir" de Céline Dion. A l’issue de la prestation, il a fallu départager les deux talents pour n’en garder qu’un. Et c’est à ce moment que le chanteur atteint d’un cancer des poumons s’est laissé emporté par ses sentiments. "C'est troublant de se retrouver avec un talent qui a déjà une grande maitrise et une autre qui découvre ce qui lui arrive", a-t-il glissé. Florent Pagny a ensuite lâché une phrase lourde de sens : "Je suis dans une saison particulière... En fait il y a plein de...". Il s’est alors interrompu, pris par les émotions, pour tenter de contenir ses larmes. Une "saison particulière" qui prend tout son sens par rapport à sa maladie et surtout au fait que c'est lors du tournage de l'émission que le chanteur avait appris la nouvelle...

Puis il a repris : "En fait il y a plein de talents étranges et j'en ai plein dans mon équipe. En fait, je suis attiré par cette étrangeté alors je vais garder Morgane", a-t-il finalement dit, guidé par sa "tendresse". Cette séquence a beaucoup ému les téléspectateurs qui n’ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. A commencer par l’animateur de l’émission lui-même. Nikos Aliagas a tweeté : "Qu’est-ce qu’on t’aime hermano". "Il m'a tellement émue là Florent Pagny", peut-on lire également.