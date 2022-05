Fran Drescher ("Une nounou d'enfer") pense que son cancer est lié au viol dont elle a été victime

L'actrice Fran Drescher qui incarnait de 1993 à 1999 la célèbre nounou dans la série à succès "une nounou d'enfer" est revenue sur les grandes épreuves de sa vie auxquelles elle a dû faire face.

L'actrice, qui a été violée sous la menace d'une arme lors d'une invasion de son domicile en 1985, a déclaré à Page Six qu'elle pensait que son système immunitaire était affaibli parce qu'elle n'avait pas été suivie après ce viol et que cette agression était l'une des raisons pour lesquelles elle s'était retrouvée avec un cancer en 2000.

L'actrice pense que le stress et le traumatisme du viol ont été des facteurs qui ont conduit à son diagnostic de cancer 15 ans plus tard.

"J'ai vécu un traumatisme en tant que victime de viol et pendant des années, je n'ai pas vraiment compris comment cela m'avait affecté émotionnellement, j'ai juste continué ma vie", a-t-elle détaillé lors du lancement de la promotion de son nouveau livre "N is for The Nanny".

"Je pense que ce n'est pas une coïncidence que je me suis retrouvée avec un cancer gynécologique", affirme la star. L'actrice qui a reçu un diagnostic de cancer de l'utérus en 2000 et a subi une hystérectomie radicale immédiate après deux ans de diagnostics erronés explique aussi que l'exposition toxique fait également partie de son cancer.

"Les Américains sont dans un cycle d'exposition toxique, de maladies chroniques et de toxicomanie", estime la star. Et d'ajouter: "Nous devons "briser les chaînes" et "commencer vraiment à examiner ce qui affaiblit notre système immunitaire, pourquoi notre corps réagit et pourquoi il y a tant de maladies chroniques."