Francis Lalanne papa pour la 5e fois: il file le parfait amour avec Alice, de 38 ans sa cadette

En 2008, Francis Lalanne se séparait de son ex-compagne Stella Sulak, avec qui il a eu quatre enfants: Ea, Hélia, Selena et Néo khan.

Depuis 3 ans, le chanteur a retrouvé l'amour. Dans le magazine Gala, il en dit plus sur cette relation, gardée secrète jusqu'ici.

Une petite fille de bientôt 9 mois

Car cette relation est loin d'être une amourette. Avec Alice, il a mis au monde une petite fille, Léah Saïde Louise née en novembre 2019, âgée donc de 8 mois et demi.

c'est chez nous que le chanteur et acteur a rencontré la jeune maman! Le chanteur est basque, sa compagne est normande, mais c'est sur la Grand-Place que leurs destins se sont liés. "Je rentrais chez moi et elle, chez elle, son violoncelle sur le dos. En la croisant, j’ai fait ce que je n’avais jamais fait de ma vie, je l’ai interpellée : ‘Mademoiselle !’", explique le chanteur à Gala. Mais Alice a continué sa route sans se retourner.

Le chanteur a dû insister

"Alors, j’ai insisté plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle se retourne et me réponde avec beaucoup de réserve et un peu de curiosité : ‘Oui ? Monsieur ?’. Instinctivement, je lui ai lancé: ‘Vous vous appelez Alice !’. Interloquée, elle m’a demandé comment je le savais. Mais je n’en savais rien. J’étais juste abasourdi de connaître son prénom et d’avoir osé l’aborder ainsi", raconte-t-il.

À cet instant, ils n’échangent pas leurs numéros, car la jeune femme préfère laisser faire le hasard. Et le hasard aura bien fait les choses. "Quelques jours plus tard, nous nous sommes littéralement télescopés en bout de trottoir, à l’angle d’une rue. Elle avait son violoncelle sur le dos, et moi, ma guitare. En me revoyant ainsi, elle s’est écriée : ‘Vous !’, puis nous avons explosé rire".

Une rencontre "magique"

Une rencontre "magique", explique le chanteur. La différence d'âge fait jaser certains, mais Francis Lalanne en a vu d'autres. Alice a 24 ans, lui 62. 38 années les séparent. "Ma fille Léiah est plus jeune que mes petits-enfants. Ses grands-parents maternels ont dix ans de moins que moi. Ses demi-soeurs ont l'âge de sa mère et ma belle-soeur a l'âge de mon fils. On pourrait continuer la liste comme ça longtemps", dit le chanteur à Gala, avec amusement. "Alice et moi, nous avons explosé tous les compteurs. Notre amour peut être vécu comme un défi à la bien-pensance, mais à l'heure où nous le vivons, il suffit à notre bonheur."