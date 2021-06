Francis Lalanne: son frère Jean-Félix s’exprime après l'affaire de Quotidien (vidéo)

Un journaliste de Quotidien a déposé plainte à Paris contre le chanteur Francis Lalanne, l'accusant de lui avoir donné un "coup de poing" et de l'avoir frappé avec un casque d'écoute, samedi à Avignon. L'entretien se déroule initialement correctement avant de se tendre, M. Lalanne accusant de "manipulation" les journalistes qui l'interrogent sur des propos de Jean-Marie Bigard qualifiant notamment l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn de "connasse".

Il "interdit" aux journalistes d'utiliser ses "images", puis se lève et crie plusieurs fois "enlevez ce qu'il y a dans la caméra", tandis qu'autour de lui, selon la vidéo, des proches crient à plusieurs reprises : "Francis ! Arrête !". Les images deviennent ensuite confuses.

Paul Bouffard, l'un des trois journalistes de Bangumi, société qui produit Quotidien, a dénoncé dans sa plainte pour "violences avec arme" samedi - dont l'AFP a obtenu une copie - un "coup de poing violent au visage", un autre coup sur la tête. "Il s'est emparé de mon casque d'écoute puis s'en est servi comme arme", ajoute-t-il.

D'après le journaliste Paul Larrouturou, également présent lors de l'altercation, "les médecins ont diagnostiqué un traumatisme crânien, une tendinite post-traumatique à l'épaule gauche pour Paul Bouffard".

M. Larrouturou a rapporté avoir lui-même "une entorse au poignet droit" après avoir tenté de s'interposer.

Son frère s'exprime

Jean-Félix Lalanne, guitariste, a parlé de son frère Francis Lalanne lors d’une interview accordée à L'instant de Luxe sur Non Stop People.



"Il y a plein d'aspects de Francis que je ne comprends pas, même en étant son frère et en le connaissant depuis tout petit", dit-il, précisant que son frère est sincère dans ses combats même s'il ne les partage pas.



"Il ne rentre que dans des combats qui ne le servent pas ! Ce sont des combats perdus d'avance, c'est David contre Goliath".



Jean-Félix a ensuite raconté une histoire surprenante sur son frère chanteur. "Francis a mis un pain dans la gueule d'un dentiste quand il avait 8 ans ! Je ne sais pas, peut-être qu'il lui a fait mal et c'était un réflexe (…) je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose durant notre enfance et que je n'ai pas vu parce que j'étais petit, ou une blessure, une cassure, une brisure. Je pense qu'il y a plein de choses dont il ne parle pas."