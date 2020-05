Franck Dubosc: "J'ai découvert mes enfants pendant le confinement" (vidéo)

Comment les artistes vivent-ils ce confinement tous les jours? Chaque jour, nous nous invitons chez une personnalité. Ce jeudi midi, c' est Franck Dubosc qui nous reçoit chez lui.

Franck Dubosc a confié dans le RTLINFO 13H qui le confinement lui a permis de "découvrir" ses enfants. "Dans un sens positif. Et j'ai découvert ma femme. On s'entend bien quand on reste ensemble longtemps", a expliqué l'humoriste. Ses fils, Milhan et Raphaël, prennent conscience de la situation et essaient d'être responsables.

Cette quarantaine oblige l'artiste à s'arrêter et à prendre du temps pour lui et les siens. "On me force à faire quelque chose que je n'arrive pas à faire de moi-même. C'est-à-dire rester plus à la maison et être plus avec ceux que j'aime. La difficulté dans ma tête est de ne pas avoir de projet. C'est la suite qui me fait peur", a avoué l'homme de 56 ans.