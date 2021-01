François Berléand s'emporte contre "les crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner"

Face à la crise sanitaire que nous connaissons, certains sont favorables à la vaccination et d'autres pas. Certains ont des avis plus tranchés que d'autres, comme l'acteur François Berléand qui a expliqué son avis très tranché sur la question dans l'émission L'instant de Luxe sur Non Stop People.

"On est au pays de Pasteur ! S’il n’y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts… Et il y a des crétins qui pensent qu’on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise", a-t-il lancé.

Le comédien a nuancé ensuite, expliquant qu'avec le mot "crétin", il vise plus spécifiquement "ceux qui disent qu'il en faut pas se faire vacciner".

Il est allé plus loin dans son explication en ajoutant : "Les gens qui ne croient pas en la science sont des crétins parce que ça ne repose sur rien. La science, elle, repose sur quelque chose, sur des faits objectifs".

"On a des espèces de complotistes épouvantables"

Il encourage le public à avoir foi en la science. "Faites confiance aux scientifiques, ils disent les choses telles qu’elles sont", a-t-il insisté.

Il a également pointé du doigt les personnes qui croient tout savoir sur les réseaux sociaux.

"On vit à une époque où tout le monde donne son avis. Les réseaux associaux comme je les appelle sont l’objet de petites insultes, les gens qui ne connaissent rien. On a des espèces de complotistes épouvantables. C’est toute la médiocrité qui s’affiche sur les réseaux. On en a eu l’exemple avec Donald Trump", a-t-il conclu.