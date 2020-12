François Hollande et Julie Gayet: le paparazzi qui a découvert leur liaison BALANCE

Cela fait 6 ans que l'ancien président français François Hollande vit une histoire d'amour avec Julie Gayet. Retour sur le début de leur idylle...

Le paparazzi Sébastien Valiela était l'invité d’Europe 1 ce mercredi 23 décembre. Il avait surpris l'homme sortant de chez sa maîtresse. Le photographe est revenu sur cette histoire et sur cette année de filatures.

"Son service de sécurité était allégé, car il n’avait pas trop confiance, il ne voulait avoir que quelques officiers en qui il avait confiance, ce qui était une erreur", a dit le paparazzi sur Europe 1 et dont les propos ont été relayés par Gala. Pour ne pas se faire remarquer, le dernier avait loué un véhicule qu'il avait transformé afin qu'il ressemble aux voitures de l'hôtel Bristol situé en face.



"On s'était fait exactement le même panneau Bristol que les autres véhicules, qu'on a plastifié et placé sur le tableau de bord. On passait assez inaperçu", raconte-t-il.



Le photographe, positionné à plusieurs endroits stratégiques grâce à l’appui de complices, a ainsi pu immortaliser la sortie du chef de l’État du pied-à-terre parisien de l’actrice et productrice. Au pied du mur, François Hollande n'officialisera jamais sa relation avec Julie Gayet, même si leur couple n'est alors plus un secret.



Rappel des faits



En janvier 2014, un paparazzi avait surpris le président à deux pas de l'Elysée, enfourchant un scooter, le visage dissimulé par un casque, au pied de l'immeuble où il retrouvait clandestinement l'actrice Julie Gayet.



En novembre 2014, un magazine people avait déjà publié des photos volées du couple assis à une table sur la terrasse des appartements de l'Elysée, provoquant une mini-crise au sein du Palais présidentiel. Cinq membres du personnel de l'Élysée affectés au "service privé" du chef de l'Etat, susceptibles d'avoir pris ces photos avaient été mutés à d'autres postes.



En 2015, le chef d'état, encore officiellement en couple avec Valérie Trierweiler, faisait entrer par petites touches dans le paysage présidentiel sa compagne Julie Gayet, soit quelques mois après la révélation fracassante, le 10 janvier 2014, par le magazine Closer de la liaison présidentielle avec des photos montrant François Hollande se rendant, casqué en scooter, au domicile de l'actrice.



Jamais marié, y compris avec Ségolène Royal, la mère de ses quatre enfants, M. Hollande, très secret sur sa vie privée, n'a jamais laissé percer l'intention de convoler en justes noces, selon son entourage.