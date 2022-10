François l’Embrouille reprend du service: il va bientôt tourner de nouvelles caméras cachées

Véritable star du canular, François Damiens a annoncé qu’il va bientôt redonner vie à son personnage culte, François l’Embrouille.

C’est une nouvelle qui a de quoi réjouir : les caméras cachées de notre embrouilleur préféré vont bientôt revenir. Actuellement à l’affiche de la série "Les amateurs" et du film "Jack Mimoun et les secrets de Val Verde", l’acteur a déclaré le retour du personnage qu’il a créé de toute pièce.

"On a déjà fait des repérages, il nous reste plus qu’à tourner ! J’espère au printemps 2023" a-t-il déclaré. Devenu célèbre dans plusieurs pays francophones, il est de plus en plus difficile pour lui de passer incognito. Après avoir piégé la Belgique, La France et la Suisse, sa prochaine destination est encore inconnue.

Néanmoins, l’humoriste a donné un indice de taille : "C’est déjà nettement plus compliqué qu’avant ! Tout ce que je peux dire, c’est que ce ne sera pas en Belgique. Ni au Canada, d’ailleurs". Il faudra se montrer encore un peu patient, mais vu son talent, l’attente en vaudra la chandelle.