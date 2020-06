Françoise Hardy ne semble pas retrouver la forme: Thomas Dutronc ne donne pas des nouvelles rassurantes de sa maman

Françoise Hardy a combattu contre plusieurs cancers ces dernières années. Aujourd'hui officiellement en rémission, la chanteuse reste affaiblie et ne semble pas récupérer une santé de fer.

"Sa vie est pénible"

Interviewé à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Frenchy", son fils Thomas Dutronc a donné des nouvelles de sa maman. "On va dire que son état de santé n'est pas formidable. Enfin, elle va bien, niveau cancer elle est vraiment en rémission, mais elle a plein de petits pépins au quotidien qui font que sa vie est pénible", explique-t-il.

La chanteuse de 76 ans semble avoir de plus en plus de difficultés à être positive. "Elle n'a pas un grand moral", ajoute son fils, qui reste optimiste de son côté. "Mais voilà, on espère qu'on va trouver des solutions".

4 ans de combat

Pour rappel, Françoise Hardy a vaincu un cancer du système lymphatique en 2016, avant de retourner en studio pour l'album "Personne d’autre". Malheureusement, un cancer du pharynx et les effets secondaires de sa chimiothérapie lui ont enlevé l'espoir de chanter à nouveau. "Je ne suis pas sûre d'arriver à chanter à nouveau ni même d'en avoir envie parce que quand on est à moitié sourd, ça me paraît pas possible. J'ai 75 ans, je pense que j'ai assez chanté comme ça", avait-elle dit l'année dernière sur les ondes d'RTL France.