Frayeur au concert de Dua Lipa, des feux d'artifice blessent trois fans (vidéo)

Alors que la chanteuse britannique poursuit sa tournée mondiale, elle s'est arrêté mercredi 27 juillet à la Scotiabank Arena de Toronto au Canada. Malheureusement, un incident a perturbé la soirée. Une personne non identifiée a allumé des feux d'artifice dans la salle, blessant trois personnes.

Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut voir la chanteuse en train de clôturer le show, alors que des fusées explosent soudainement vers l’arrière de la salle. Interloquée, Dua Lipa se tourne alors vers ses danseurs, avant de continuer le show.

Au lendemain de l'affaire, sur Instagram, la chanteuse a réagi en condamnant ces actes. "La nuit dernière, des feux d’artifice illégaux ont été tirés dans la foule durant mon concert. Créer un espace sûr et inclusif lors de mes concerts est toujours ma priorité. Mon équipe et moi sommes choquées et confuses par ces évènements", a écrit la chanteuse. Elle a également précisé qu’une enquête était en cours pour "comprendre comment ces incidents avaient pu se produire". Dua Lipa s’est encore dit "infiniment désolée" envers toutes les personnes "qui ont eu peur, qui ne se sont pas senties en sécurité ou qui n’ont pas pu profiter du show comme elles auraient dû le faire".