Frédéric Deban (Sous le soleil): "Je suis devenu sourd le soir de mes 50 ans"

Frédéric Deban est devenu célèbre grâce à son rôle de Grégory Lacroix dans Sous le soleil, une série française des années 90. Mais en 2014, la star a vécu un véritable choc en devenant sourd. Le comédien s'est confié à Public, et ses propos ont été relayés par Closer. Il a parlé de ce handicap qu'il a pu vaincre après 5 ans.

"Le soir de mes 50 ans, je suis devenu sourd. J'écoutais du Michael Jackson, au casque, à donf, et en me mêlant à une bagarre, j'ai pris une bouteille sur la tête. Le lendemain, en me réveillant, j'avais un bruit énorme dans le cerveau, de la puissance d'un Boeing en phase de décollage", a expliqué l'acteur. Ce dernier a compris que les dégâts étaient sérieux. Frédéric Deban explique avoir eu honte de sa surdité. "Je donnais la fausse excuse d'un accident de plongée."

La seule solution était l'opération. Mais Frédéric Deban redoutait les conséquences et a donc repoussé ce moment. Mais il a changé d'avis en 2019, après avoir traversé des moments difficiles pendant 5 ans. Grâce à un implant cochléaire, un implant électronique, il a retrouvé l’ouïe.