Frédéric François souffre du confinement: "Je ne les vois que par écran"

Comme tout le monde, le chanteur Frédéric François et son épouse Monique vivent en confinement à cause de l'épidémie de coronavirus en Belgique. Un isolement à leur domicile d'autant plus nécessaire que leur âge en fait des personnes à risque. Mais ce retrait pèse très fort au chanteur, surtout le fait de ne plus voir ses enfants et petits-enfants. L'artiste a exprimé dans l'hebdomadaire France Dimanche ce que ressentent sans doute des millions de parents et grands-parents : "C'est une vrai souffrance. Ils ont peur pour moi et veulent nous épargner avec ma femme (...) Il n'y a pas pire déchirement pour un père que de se ternir à distance de sa famille, de ne pas pouvoir les embrasser. Je ne les vois que par écran. Je prends sur moi", a-t-il raconté. À l'inverse, le confinement a un côté positif, il passe davantage de temps avec sa femme. "Ce confinement m'a permis de me poser et de vivre pleinement avec ma femme, ce qui est loin d'être toujours le cas", a confié le chanteur dont les dates de concert ont toutes été reportées au printemps prochain.

