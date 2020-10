Friends: les apparitions de Janice devaient être secrètes

Friends est devenue une série culte, tout comme ses personnages. Face à l’engouement du public présent en studio pendant les enregistrements pour le personnage de Janice, l’actrice devait venir en secret.

Friends est une série culte qui a rapidement connu un succès phénoménal. Le public adore les personnages phares, mais aussi les secondaires tels que Janice, la première copine de Chandler dans la série qui nous agace et nous fait rire avec son ton nasillard et ses rires stridents.

D’ailleurs, le public présent en studio pendant les enregistrements l’adorait. Si bien qu’il a fallu que ses arrivées soient tenues secrète. L’actrice, Maggie Wheeler explique au site DigitalSpy: "Ils me gardaient cachée, je pouvais à peine descendre pour aller me chercher un beignet. Je devais rester dans ma loge jusqu’au dernier moment, puis ils me mettaient secrètement derrière le plateau et gardaient un écran noir pour que le public ne me voit pas jusqu’à ma première entrée."

De cette manière, la réaction était la plus spontanée possible. C’est d’ailleurs ce qu’on entend en regardant les épisodes aujourd’hui.