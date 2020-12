FRIENDS: Matthew Perry lance une ligne de vêtements et accessoires inspirés de Chandler Bing

Matthew Perry a annoncé la nouvelle sur Instagram. Il va créer une collection de vêtements et accessoires inspirés de son personnage de Chandler dans la série "Friends".

Matthew Perry a annoncé la création de vêtements et accessoires inspirés de son personnage de Chandler dans "Friends". Cette collection sera au service d’une bonne cause puisque l’objectif est de récolter des fonds pour l’Organisation mondiale de la Santé, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

L’acteur a fait cette annonce sur son compte Instagram. Il invite ses fans à se rendre sur le site baptisé "Could the BE any more of a Matthew Perry Merch store?" en référence à son tic de langage dans la série.

Cette collection est limitée et ne restera disponible que durant deux semaines. L’acteur a fait faire des t-shirt et sweats avec des répliques cultes de Chandler, mais aussi des casquettes et des tasses.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.