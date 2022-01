Funérailles des frères Bogdanoff: l'hommage bouleversant d'Alexandre (10 ans), le fils d'Igor

Deux corbillards identiques, deux cercueils côte à côte: les obsèques des frères Bogdanoff, décédés du Covid à six jours d'intervalle, ont rassemblé lundi à l'église de la Madeleine, à Paris, des proches et des centaines de personnes.

La messe a débuté vers 15h ce lundi à l'église de la Madeleine, où s'étaient notamment déroulées les obsèques de Johnny Hallyday en décembre 2017.

Sur le livret de messe, une photo des jumeaux, avec cette phrase qui leur est attribuée: "dans l'univers rien n'est impossible!", a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Mais selon le magazine Gala, le moment le plus émouvant de la cérémonie a été lors de la prise de parole d'Alexandre, 10 ans, le fils d'Igor. Le petit garçon a prononcé ces quelques mots au micro: "Seigneur, je te confie mon papa ainsi que Grichka". Des paroles bouleversantes qui ont résonné dans l'assemblée qui avait le coeur serré pour les jeunes enfants d'Igor. Non loin d'Alexandre, 10 ans, se trouvait aussi son petit frère Constantin, âgé de 7 ans, qu'Igor Bogdanoff a eu avec son ex épouse Amélie de Bourbon-Parme.