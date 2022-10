Furieuse, la famille de George Floyd veut attaquer Kanye West en justice

L'avocat de la famille de George Floyd, Lee Merritt, a expliqué à TMZ qu'elle pourrait attaquer Kanye West en justice. L'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle pourrait être la voie qu'ils poursuivent.

Il explique que le frère de George, Philonise Floyd, est bien décidé à intenter une action en justice contre Ye. L'avocat a expliqué qu'il était furieux dimanche quand il a entendu les commentaires du rappeur dans le podcast "Drink Champs". Plus précisément, Lee Merrit explique que la notion de mort par overdose de fentanyl et de conditions préexistantes et non par le genou de Derek Chauvin sur son cou est une fausse information qui a été démentie au tribunal... et approuvée par un jury.



Enfin, Lee précise à TMZ que le fait que ce soit Kanye qui s'en prenne à George Floyd rend l'affaire encore plus personnelle et blessante. Il a mis en place un fonds de collège pour la fille de George en 2020.



L'avocat confie qu'il explore toutes les voies légales possibles pour porter un procès potentiel et il regarde aussi ce que Candace Owens a mis dans son nouveau documentaire.



Lee a déjà noté qu'un procès en diffamation n'est pas possible parce que George Floyd est décédé, mais il cherche d'autres moyens possibles pour la succession Floyd, la fondation George Floyd ou les membres de la famille eux-mêmes de porter plainte - et une voie pourrait être la détresse émotionnelle.



Kanye n'a rien dit sur les membres de la famille de George, mais ses déclarations pourraient tout de même avoir un impact négatif sur eux.



Lee nous dit que ce type de rhétorique sape les efforts de la famille Floyd pour faire passer des lois, comme le George Floyd Policing Act, et son travail en général. Il dit aussi que cela détourne le blâme des officiers qui ont été condamnés en rapport avec son meurtre, en particulier Chauvin.