Gad Elmaleh a une très mauvaise nouvelle pour ses fans

Après Matt Pokora et Patrick Bruel, une autre star va se retrouver bien orpheline de ses fans dans les prochains mois. Il s'agit de Gad Elmaleh. Comme les deux autres, il est contraint une nouvelle fois de reporter sa tournée.

C'est sur son compte Instagram, suivi par plus de 2 millions d'abonnés, que l'humoriste a annoncé la nouvelle.

"C'est avec un immense regret que nous sommes contraints de reporter la tournée de mon nouveau spectacle 'D'ailleurs' qui devait débuter le 8 septembre. Toutes les villes affichaient complet, je me réjouissais tellement de vous retrouver. Les nombreuses incertitudes dans le contexte sanitaire actuel ne nous permettent pas de prendre la responsabilité de réunir le public ainsi que les équipes dans les salles. J'espère vous retrouver bientôt. Prenez soin de vous et vos proches", a-t-il écrit dans une publication.

Les fans de Gad seront forcément déçus : comme beaucoup d'autres, ils attendent impatiemment, le moment où on pourra retourner dans des salles de spectacles et de concert. Mais pour les artistes aussi, c'est une période particulièrement difficile, comme en témoignent ces mots de l'humoriste et l'émoticône cœur brisé qui accompagne sa légende.