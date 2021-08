Gaël Monfils FÉLICITE sa femme Elina Svitolina pour sa médaille aux JO avec une publication attendrissante (photo)

Gaël Monfils est visiblement très fier de sa femme, Elina Svitolina, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le tennisman a partagé un cliché avec sa moitié sur son compte Instagram pour célébrer sa médaille, pour le plus grand bonheur de leurs fans.

Le tennisman Gaël Monfils est très content pour sa moitié Elina Svitolina. La joueuse de tennis de 26 ans a remporté la médaille de bronze aux JO de Tokyo! De quoi rendre fou de joie Gaël Monfils.

Dans une publication postée ce mercredi, le joueur de 34 ans félicite sa femme pour son accomplissement. Sur la photo, on le voit tenir la médaille de bronze d'Elina Svitolina qu'elle porte autour du cou. Visiblement très fier de sa moitié, le sportif arbore une belle grimace. Sa femme, joueuse ukrainienne de 26 ans, affiche un beau sourire. Et en légende, on ressent toute la fierté de Gaël Monfils vis-à-vis de sa belle : "Quand ta petite femme ramène la médaille de bronze", écrit-il en commentaire suivi du hashtag #proudhusband (soit en français "mari fier"). Une nouvelle qui a réjouit les fans du joueur: la publication ayant déjà atteint plus de 115.000 likes en moins de 24h.