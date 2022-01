Gaspard Ulliel: choqué par la disparition de l’acteur, Jérémie Renier dans l’incapacité d’assurer une interview

Dévasté par le décès de Gaspard Ulliel, Jérémie Renier a été contraint d’annuler sa venue dans l’émission La Bande Originale.

La mort de Gaspard Ulliel, à seulement 37 ans, des suites d’un accident de ski, est un drame qui continue de secouer le monde du cinéma. Jérémie Renier, qui lui a donné la réplique dans le film "Saint Laurent", est particulièrement affecté par ce décès. Alors ce vendredi 20 janvier, l’acteur de 41 ans a préféré ne pas venir faire la promotion du film L'Ennemi, dont il est l’affiche.

Sur France Inter, Nagui a commencé l’émission La Bande Originale en expliquant l’absence de l'acteur belge : "Jérémie Renier devait être notre invité aujourd’hui. Frappé comme tout le monde du cinéma par le départ prématuré, l’accident mortel de Gaspard Ulliel, et endeuillé par cette mort, Jérémie Renier a préféré ne pas venir et être auprès des amis et de la famille, on le comprend totalement".



Stephan Streker, réalisateur de L'Ennemi, est revenu sur la complicité exceptionnelle qui existait entre Jérémie Renier et Gaspard Ulliel : "On sait à quel point il était le frère de la vie de Jérémie. Je le sais depuis toujours, il m'en parlait tout le temps", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "C'était un acteur incandescent magnifique et c'est insupportable pour ceux qui restent"