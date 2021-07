George Clooney et sa femme Amal s'installent dans une petite commune française: le maire l'annonce sur Facebook (photos)

Les habitants de Brignoles, dans le Var, auront désormais comme voisins Amal et George Clooney. Le couple a acquis le domaine du Canadel. C'est le maire de la commune qui l'a annoncé sur Facebook. "C’est désormais officiel, George et Amal Clooney sont résidents de notre belle commune. J’ai eu le plaisir de les rencontrer, sur leur invitation, au Domaine du Canadel, où ils poseront prochainement leurs valises", écrit-il. *

Le domaine abrite une bastide du XVIIIe siècle, un étang, une piscine ainsi que quelques hectares de vignes, au coeur d'un espace de 170 hectares. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Dans le Var, l'acteur va être le voisin du réalisateur et producteur George Lucas, propriétaire du Château Margüi et en passe de finaliser un projet hôtelier que toute la profession décrit comme somptueux. Il sera aussi à une demi-heure de voiture du domaine de Miraval à Correns, où l'ex-couple star Angelina Jolie et Brad Pitt possède depuis 2008 une bastide noyée dans 500 hectares, dont 50 hectares de vignes exploitées en AOC Provence.

Les vendeurs du domaine du Canadel sont un couple d'Australiens résidents monégasques, Richard et Diana Wiesener. Agé de 80 ans et ancien expert fiscal de haut vol, celui-ci avait mis en vente la propriété depuis plusieurs années.

Parmi ses 20.000 habitants, la commune de Brignoles comptait déjà un administré de prestige avec le chef allemand Joachim Splichal, établi à Los Angeles, qui a acquis en 2015 le domaine de Pourraques, rebaptisé depuis domaine de Cala, pour "Californie Los Angeles", et classé Côteaux Varois en Provence.