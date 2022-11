Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo, taclée par sa sœur: "Je suis fauchée et elle ne m’aide pas"

Patricia Rodriguez est la sœur de Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo.

Invitée sur le plateau de l’émission espagnole Socialité, elle a avoué connaître une situation financière très délicate et a dénoncé sa sœur qui, selon ses dires, la délaisse malgré ses soucis. "Je suis fauchée et ma sœur ne m’aide pas", a-t-elle lâché. "Ce qui me blesse le plus, ce sont mes enfants, pas moi. Après tout, avec un morceau de pain, je peux manger dur, mais mes enfants… "

Puis elle a lancé un appel à l’aide. "Georgina, j’ai besoin d’aide, tu es ma sœur. Je sais qu’elle n’a pas d’obligation et de responsabilité mais puisqu’elle est solidaire et si bonne avec les autres, au moins qu’elle le soit avec ses neveux et nièces."

La délicate relation entre Georgina et Patricia Rodriguez ne date pas d’hier. Depuis trois ans, leur père est décédé et les deux femmes se battent ses cendres.