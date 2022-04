Gifle de Will Smith: l’agence de l’acteur envisage de mettre fin à leur collaboration

La Creative Artists Agency (CAA), qui représente Will Smith, projette d’exclure l'acteur américain.

Will Smith paye les conséquences de son geste violent envers l’hôte des Oscars 2022, Chris Rock. Netflix et Sony ont déjà interrompu leur collaboration avec la star. Désormais, c’est la Creative Artists Agency (CAA), qui représente le comédien de plusieurs années, qui réfléchit à faire de même.



D’après le Daily Mail, des discussions sont en cours au sein de l’agence sur le sort qui sera réservé à l’acteur. Bryan Lourd, Richard Lovett et Kevin Huvane, qui représentent d’innombrables stars sont face à un dilemme : que faire de Will Smith, acteur "bankable", mais en passe de marginalisation depuis l’incident de la grande cérémonie des Oscars.



Aucune décision n’a encore été prise à l’heure actuelle. "Certains veulent continuer à représenter Will Smith, alors que tout le monde est touché par l'incident. D'autres veulent qu'il soit exclu le plus vite possible", relate Daily Mail.

Will Smith peut toujours compter sur son contrat avec Apple+. Il est toujours à l’affiche du film Émancipation, dont le tournage est terminé.



Après sa démission de l’Académie des Oscars, Will Smith attend de nouvelles sanctions.