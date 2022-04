Gifle de Will Smith: Netflix et Sony interrompent leurs projets avec l'acteur

L’acteur continue de subir les conséquences de son geste violent aux Oscars.

La gifle de Will Smith à Chris Rock, l’hôte des Oscars 2022, a médusé tout le monde. Si l’acteur a bien remporté une récompense dans la foulée, l’affaire rejaillit inévitablement sur sa carrière. Will Smith est désormais privé de ses collaborations avec Netflix et Sony, comme les deux entreprises l’ont annoncé.

Sony venait à peine de commencer le tournage quatrième opus de Bad Boys, franchise dont Will Smith est la principale star depuis 1995. Pour Netflix, le comédien devait interpréter un patron du crime victime de problèmes de mémoire dans un film baptisé Fast and Loose.

Netflix aurait décidé de ne plus collaborer avec Will Smith, affirme CNews. Moins radical, Sony se réserve la possibilité de reprendre ses projets avec la vedette. Chez Apple+, l’acteur reste à l’affiche du film Émancipation, dont le tournage est terminé.



Will Smith a démissionné de l’Académie des Oscars et attend d’éventuelles sanctions.