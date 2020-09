Gigi Hadid et Zayn Malik parents: l'annonce hyper touchante du jeune papa

Mercredi, les heureux parents ont annoncé la naissance de leur fille sur les réseaux sociaux. Gigi Hadid et Zayn Malik ont chacun posté une photo de leur main tenant celle du nouveau-né.

"Notre bébé est là, en bonne santé et magnifique", a écrit l'ancien membre des One Direction. "Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens maintenant serait une tâche impossible. Mon amour pour ce petit être humain échappe ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de pouvoir l'appeler mienne et reconnaissant de la vie que nous allons avoir ensemble", a-t-il poursuivi.

La jeune maman de 25 ans a écrit un message très touchant également : "Notre fille nous a rejoint sur terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde. Je suis si amoureuse", a écrit la mannequin.

On ne connait pas encore le prénom de la petite fille.