Gigi Hadid partage une photo adorable avec son bébé

Gigi Hadid, la petite amie du chanteur Zayn Malik, âgée de 25 ans, a partagé des clichés assez intimes sur son compte Instagram ce dimanche. "Un tout nouveau genre d'occupation et de fatigue", a écrit Gigi sur une photo sur laquelle on la voit porter son bébé né en septembre dernier, ajoutant: "Mais elle est la meilleure, alors elle a eu droit à avoir les décorations de Noël tôt cette année.''

La top-modèle ne partage que très rarement des photos de sa vie privée. Elle partage son temps entre son appartement situé à New-York et la ferme de sa mère, Yolanda, ancienne mannequin néerlandaise qui s'est fait plus récemment connaître grâce à des apparitions dans la téléréalité des Real Desperate Housewives of Beverly Hills.

Selon des indicrétions révélées par le site E!, la jeune femme aurait connu une période de transition difficile à la naissance de son premier enfant et aurait été très fatiguée. "Gigi est très fatiguée, mais c'est déjà une maman incroyable", a déclaré cette source. "Elle ne se plaint pas et est ravie d'être maman. Gigi veut le plus d'intimité pour son bébé et veut pouvoir l'élever en privé."

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 23 novembre?