Gigi Hadid s'engage pour le peuple ukrainien: la mannequin va faire don de ses revenus gagnés lors de la Fashion Week

Gigi Hadid a décidé de s'engager pour le peuple ukrainien en faisant don de ses cachets empochés lors de la Fashion Week. La mannequin soutenait déjà les peuples opprimés comme la Palestine en leur faisant des dons.

Gigi Hadid s'engage et soutient le peuple ukrainien, qui subit depuis 13 jours la guerre lancée par Vladimir Poutine. Ce lundi, la top model a partagé une publication sur son compte Instagram où elle explique avoir décidé de reverser l'intégralité de ses cachets perçus lors de la Fashion Week pour venir en aide au peuple ukrainien.

Ainsi, sous une série de photos des shows auxquels elle a participés, elle écrit: "Avoir un mois de la mode fixé à l'avance signifie pour mes collègues et moi de présenter de nouvelles collections en même temps que des moments bouleversants et traumatiques de l'Histoire. Nous ne contrôlons pas la majorité de notre emploi du temps mais nous voudrions défiler 'pour' quelque chose. Pour suivre les pas de mon amie Mica Argan~araz (une autre mannequin, ndlr), je m'engage à reverser mes revenus gagnés lors des shows d'Automne 2022 pour aider ceux qui souffrent à cause de la guerre en Ukraine, tout en continuant à soutenir ceux qui subissent la même chose en Palestine."

"Nos yeux et nos cœurs doivent avoir conscience de toute injustice humaine. J'espère que nous nous verrons comme des frères et sœurs, au-delà de la politique, des origines, des religions. Au final, des innocents payent le prix de la guerre et non les leaders. LAISSEZ L'UKRAINE TRANQUILLE. LAISSEZ LA PALESTINE TRANQUILLE. PAIX. PAIX. PAIX."