Gisele Bundchen, autoritaire avec son ex Tom Brady: "Elle lui donnait des ordres devant ses coéquipiers"

Après des mois de spéculations, le mannequin Gisele Bündchen et Tom Brady ont confirmé la semaine dernière qu'ils avaient mis un terme à leur mariage de 13 ans.

La rupture d'un des couples les plus glamour du showbiz suscite des interrogations. Comment la star du football américain et la mannequin ont-ils pu en arriver là? Un proche de la star du Super Bowl balance dans le journal du Sun.

"Autoritaire et dominatrice"

Selon cet ami, Tom Brady a toujours aimé les petites amies qui représentent un défi pour lui. Il ne recherche pas les femmes qui le flattent, mais plutôt celles qui ont une personnalité bien affirmée... Voire difficile.

"Le revers de la médaille d'avoir une partenaire aussi puissante et déterminée était aussi parfois difficile pour Tom. Pour certains, cette manière énergique et semi-arrogante avec laquelle Gisele agissait de manière autoritaire et dominatrice."

Certains de ses coéquipiers au sein de l'équipe des Patriots ont souvent été choqués par la façon dont Gisele parlait à son mari Tom.

Bien que Tom adorait Gisele et aimait lui faire plaisir, leur relation faisait souvent sourciller ses coéquipiers.

"Lors de différentes réceptions organisées avec son équipe de football, sa femme semblait le diriger. Beaucoup de gens l'ont vue lui donner des ordres..."

"Et il ne faisait qu'acquiescer: "Oui G", avec patience. Certains de ses amis croyaient qu'il aimait peut-être être sous la coupe, voire être dominé par elle."

"Ce n'était pas qu'elle était froide ou distante - loin de là. Elle était attentionnée et soutenait ses coéquipiers, mais Gisèle aimait établir les règles."

Les trois sœurs de Tom, Maureen, Nancy et Julie, dont il est extrêmement proche et qui lui servent de soutiens ne s'entendaient pas toujours avec Gisele, selon cette source. Elles n'aimaient pas comment Gisele s'adressait à leur frère...